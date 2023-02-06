Deprem bölgeleri için kan bağışı seferberliği sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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DÜZCE (AA) - Düzce, Karabük, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kan bağışı için Kızılay merkezlerine akın etti.

12 Kasım 1999'da 7,2 şiddetinde sarsılan ve en son 23 Kasım 2022'de 5,9 şiddetinde depremi yaşayan Düzce'de vatandaşlar, Türk Kızılayın kan bağışı çağrısına yoğun katılım gösteriyor.

Anıtpark Meydanı'nda kurulan gezici kan aracı ve Batı Karadeniz Kan Merkezi'ne gelen organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler, bağış yaptı.

Kan stoku yetersizliğine ilişkin açıklamanın ardından sabahtan bu yana kent genelinde yaklaşık 2 bin ünite kan bağışlandı.

- Karabük

Karabük Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşçı, gazetecilere, depremin en az hasarla atlatılması temennisinde bulunarak, "Şu an Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında askerlerimiz yoğun şekilde kan veriyor. Ayrıca merkezimizde kan almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü yoğun." dedi.

Bağışçılardan Karabük Üniversitesi öğrencisi Türkmenistanlı Maral Ovezova da arkadaşlarıyla bağışı yapmaya geldiklerini aktardı.

Diş hekimi Adil Furkan Coşkun, arkadaşlarına da kan bağışı yapmaları konusunda duyuru yaptığını söyledi.

- Kocaeli

Kocaeli'de, deprem bölgesinde kan ihtiyaçlarının karşılanması için İzmit'te Cumhuriyet Bulvarı ve Yahya Kaptan, Gebze'de Kent Meydanı, Gölcük'te Anıtpark ve Körfez'de Center AVM'de kan bağış noktaları kuruldu.

Kentteki vatandaşlar, kan vermek için bağış noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayı İzmit Kan Alma Birimi'ne bağış için sırada bekleyen üniversite öğrencisi Emre Kutlu, şu an için ellerinden tek gelenin kan bağışı olduğunu ve ilk defa kan vereceğini dile getirerek, "Keşke elimizden daha fazlası gelse." diye konuştu.

Bağışçı Vefa Engin, haberi alınca çok üzüldüğünü ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Emre Yılmaz da deprem bölgesindeki insanlara yardımcı olmak için elinden gelen desteği vermeye çalıştığını kaydetti.

- Bolu

Bolu Valilik binasının arkasında bulunan Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Merkezde oluşan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar kan vermeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi'nden yapılan açıklamada, tekrar kan ihtiyacı olabileceğinden sağlıklı vatandaşların ilerleyen günlerde de bağışta bulunabileceği vurgulandı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çok sayıda vatandaş, kan vermek için Türk Kızılay kan aracına geldi. Araç önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, depremzedelere destek için seferber oldu.

Vatandaşlardan Uğur İncebacak, gazetecilere, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Elinizden ne geliyorsa battaniye, gıda, tüm yardımlar belediyeler tarafından toplanıyor. " ifadesini kullandı.





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