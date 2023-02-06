Düzce'de fırtına nedeniyle dalga boyu 6 metreyi aştı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına etkili oldu.

Saatte 75 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yüksekliği 6 metreyi aşan dalgalar liman içlerine kadar ulaştı.

Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları limandaki teknelerini güvenli bölgeye aldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.