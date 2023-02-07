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Düzce'de depremi yaşayan 9 yaşındaki Alparslan harçlıklarını depremzede kardeşlerine bağışladı

AA

Düzce'de depremi yaşayan 9 yaşındaki Alparslan harçlıklarını depremzede kardeşlerine bağışladı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de 23 Kasım 2022'deki depremi yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Alparslan Efe Demir, biriktirdiği harçlıklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akranlarının ihtiyaçları için bağışladı.

Geçen kasım ayında 5,9 şiddetindeki depremde korktuğu için bir müddet AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşayan Alparslan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri televizyonlardan izledi.

Kendisi de depremi yaşadığı için afeti yaşayanların durumundan etkilenen Alparslan, annesi Sinem Demir'e kumbarasındaki paraları kardeşlerine göndermek istediğini söyledi.

Annesiyle Türk Kızılay Düzce Şubesine gelen Alparslan, kumbarasını Şube Başkanı Halil Aydın'a teslim etti.

Depremzede arkadaşlarına yazdığı mektupla Kızılay çalışanlarını da duygulandıran Alparslan, mektubunda şu satırları kaleme aldı:

"Ben Düzce'de deprem olduğunda çok korktum. Deprem olduğunda uyuyorduk. Giyinip kendimizi dışarı zor attık. Birçok ilimizde yaşanan depremi duyunca aynı korkuyu yaşadım. Biz bir süre okula gidemedik. Ben de bundan dolayı büyüklerimin verdiği harçlıkları oradaki çocuklara göndermeye karar verdim. Ben burada çikolata almasam da olur. Oradaki çocuklar üşümesin, aç kalmasın. Elbiselerimi ve oyuncaklarımı da oradaki çocuklara göndereceğim. Kızılaycı abi ve ablalarım. Bunu lütfen oradaki çocuklara ulaştırın."

Alparslan Efe Demir, bağış yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben depremde çok korkmuştum. Oradaki arkadaşlarıma yardım etmek istedim." dedi.

- "Bu yükün altından kalkacağız"

Halil Aydın, AA muhabirine, depremin hemen ardından kentte başlatılan yardımların sürdüğünü belirtti.

Bölgede çok büyük acı yaşandığını ifade eden Aydın, "Umudumuz var. Sabah koltuk değnekleri ile yaşlı teyzemiz geldi ve bağış yaptı. Alparslan gibi gerçekten 'arslan' gibi yetişen evlatlarımız var, çocuklarımız var. Harçlıklarından biriktirdikleri paraları bağışlıyor. Oradaki vatandaşlara yardım ediyor. Türk milleti olarak bu afetin de üstesinden geleceğiz. Alparslan gibi duyarlı, koca yürekli neslimizle bu afetin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Aydın, Alparslan'ın kendilerini duygulandırdığına değinerek, "Bu yükün altından kalkacağız. Alparslan gerçekten iyi yetişmiş bir evlat. Böyle evlat yetiştirdiği için anne babasını tebrik ediyorum. Merhametle büyüyen insanlar. İyilik yapma duygusu ile büyüyenler bunu yansıtırlar." ifadesini kullandı.



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