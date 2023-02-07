Düzce ve Bolu'dan deprem bölgelerine kan bağışı

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihtiyacın karşılanması amacıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına katılıyor.
Geçen Kasım'da 5,6 şiddetinde depremi yaşayan Düzce'deki vatandaşların Türk Kızılayın kan bağışı çağrısına katılımı sürüyor.
STK'lar tarafından Anıtpark Meydanı'nda kurulan çadırlara ve Batı Karadeniz Kan Merkezi'ne gelenler, depremzedelere kan bağışında bulunuyor.
Kampanyaya yoğun katılım dolayısıyla müracaatlar randevu yöntemiyle yapılabiliyor.
- Bolu
Bolu'da da Türk Kızılayı tarafından valilik binasının arkasında oluşturulan kan bağış noktasına vatandaşlar akın etti.
Gün boyunca yüzlerce kişi, sıralar oluşturarak kan bağışladı. Aşırı yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.
Kızılay yetkilileri, anlık acil kan ihtiyacı bulunmadığı için vatandaşlardan ilerleyen süreçte bağış yapmalarını talep ediyor.