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Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

AA

Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

DÜZCE (AA) - Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar bugün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Açıklamada, "İlimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 8 Şubat günü il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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