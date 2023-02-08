Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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DÜZCE (AA) - D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışının yanı sıra akşam saatlerinde tipinin etkili olmasıyla bağlantı yolunda ulaşım, Boğaziçi beldesi kesiminden polis ve jandarma ekiplerince kesildi.

Yolun Akçakoca sapak mevkisinden de Düzce'ye geçişlere izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.









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