GÜNCELLEME - Tipi ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu açıldı.

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışının yanı sıra akşam saatlerinde tipinin etkili olmasıyla bağlantı yolunda ulaşım, Boğaziçi beldesi kesiminden polis ve jandarma ekiplerince kesildi. Yolun Akçakoca sapak mevkisinden de Düzce'ye geçişlere izin verilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Tipinin etkisini yitirmesi ve yağışın hafiflemesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Bu arada sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda bazı ağır tonajlı araçların kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.