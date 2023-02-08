Depremin acısını yaşayan Gölyakalı kadınlar, depremzedelere kışlık kıyafet dikiyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 23 Kasım 2022'de 5,9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki insanlar için kışlık kıyafetler dikiyor.



Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyer kadınlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılmak için harekete geçti.



Yaklaşık 3 ay önce kendileri de depremin acısını yaşayan gönüllüler, soğuk havalar nedeniyle deprem bölgesindeki vatandaşlar için kışlık mont, polar, battaniye, şapka ve kalın kıyafetler dikmeye başladı.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Beyter, AA muhabirine, dikime hazır kumaşı olan ya da kumaş yardımı yapmak isteyen vatandaşların merkeze başvurmasını talep etti.



Beyter, merkez bina, Cumakırı Sosyal Tesisleri, Yazıpınar Mahallesi Sosyal Tesisi, Esen Mahalle ve Hacıyakup köyünde açılan dikiş kurslarında öğreticiler ve kursiyerlerin canla başla üretim yaptığını ifade etti.





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