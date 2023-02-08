Depremzedelere yardım götürürken kalp krizi geçiren gönüllü hayatını kaybetti

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DÜZCE (AA) - İstanbul'dan deprem bölgesi Malatya'ya götürülen yardımlara eşlik eden Nihat Çakıroğlu, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu Düzce'de yaşamını yitirdi.

İstanbul'da vatandaşlar tarafından toplanan yardımları, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilden biri olan Malatya'ya taşıyan 34 NNJ 61 plakalı tırdaki Malatya Sivil Toplum Örgütleri Anadolu Yakası Şubesi üyesi 63 yaşındaki Nihat Çakıroğlu, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkisinde fenalaştı.

112 Acil Servis ekiplerine durumu bildiren tırın sürücüsü, aracını Düzce Gölyaka gişelerine kadar getirerek Çakıroğlu'nu sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakıroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









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