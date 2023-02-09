Düzce'de iki ilkokul öğrencisi kumbara ve oyuncaklarını depremzede akranlarına gönderdi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki ilkokul öğrencisi, kumbara ve oyuncaklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akranlarına bağışladı.

Geçen 23 Kasım'da merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar, çeşitli kampanya ve çalışmalarla deprem bölgesindeki insanlara el uzatmaya devam ediyor.

Valilik tarafından ilçe organize edilen kampanyaya katılan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Kerem Utku, ihtiyaç sahipleri için kumbarasını getirdi.

Kerem, kumbarasının yanına yazdığı notta, "Düzce'den size sevgiler. Ben Kerem. Biz de bu depremi yaşadık. Sizleri çok seviyoruz. Bu korkuyu biz de yaşadık ama evlerimiz yıkılmadı. Allah size yardım etsin, sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım noktasına gelen 7 yaşındaki Meryem Hira Gedik ise doğum gününde hediye aldığı oyuncak bebeğini ve biriktirdiği harçlıklarını depremzede kardeşlerine bağışladı.





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