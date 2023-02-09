Depremlerden etkilenen 130 kişi Düzce'ye getirildi

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DÜZCE (AA) - Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen 130 kişi, Düzce'ye ulaştı.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan ve tahliye talebinde bulunan afetzedeler için bölgeye 4 otobüs gönderdi.

Afet bölgesine ulaşan belediye ekipleri, akrabası olan veya kendileri için yaşam alanı oluşturulan ancak bulundukları illerden çıkamayan 130 depremzedeyi kente getirdi.

Şehre ulaşan afetzedeleri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve belediye çalışanları karşıladı.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Bahtiyar Kekeç, gazetecilere açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Akrabalarının göçük altında kaldığını anlatan Kekeç, "Biz canımızı zor kurtardık. Psikolojimiz bozuldu. Altyapı yok, su yok. Çok sıkıntı yaşanıyor. Oradaki insanların bir an önce bölgeden çıkması lazım. Çalışanları engellememeleri lazım." dedi.

Kekeç, kurtarma çalışmalarının etkin şekilde yürütülebilmesi için halkın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Herkesin ihtiyacı var. Oteller kapılarını açtı. Hayat burada normal. Depremzedeleri herkes ağırlayabilir. Burada herkes kapılarını bizlere açıyor. Yardım ediliyor." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Günden, deprem bölgesindeki Düzceli vatandaşların kendilerine ulaştığını ve otobüsleri bölgeye gönderdiklerini aktardı.

Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'tan 130 kişiyi getirdiklerini ifade eden Günden, gün içerisinde 30'a yakın aileyi Malatya'dan kente sevk edeceklerini bildirdi.

Günden, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla bütün imkanlarını seferber ettiklerine değinerek, Düzce'ye gelmek isteyenler için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- Yıkılan 10 katlı binadan son anda kurtulmuşlar

Gaziantep'te yıkılan 10 katlı binadan son anda kurtulan Bülbül ailesinin üyeleri İbrahim, Türkan, Kadir, Mehmet, Cuma, Hamide ve Mine Bülbül, yaşadıkları korku dolu anları ve bölgedeki son durumu aktardı.

Depremzedelerin bir kısmı kentteki akrabalarına giderken, bazıları Sakarya'daki yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıkarıldı.

Diğer vatandaşlar ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları ile belediye misafirhanesinde ağırlanıyor.



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