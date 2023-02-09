Düzce'den tekstil makinesi tamiri için gittiği Malatya'da depremde hayatını kaybeden kişi defnedildi

DÜZCE (AA) - Düzce'den Malatya'ya bir tekstil fabrikasındaki makinenin tamiri için giden ve kaldığı otelin Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu hayatını kaybeden Hanifi Kurt, toprağa verildi.
Malatya'ya bir tekstil fabrikasının makinesinin tamiri için giden Kurt, depreme kaldığı otelde yakalandı.
Burada enkaz altında kalan Kurt'un cansız bedeni dün ekiplerce çıkarıldı.
Yakınlarının Malatya'dan aldığı Kurt'un cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.
Şehitlik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurt, defnedildi.