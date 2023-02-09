Düzce'den tekstil makinesi tamiri için gittiği Malatya'da depremde hayatını kaybeden kişi defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'den Malatya'ya bir tekstil fabrikasındaki makinenin tamiri için giden ve kaldığı otelin Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu hayatını kaybeden Hanifi Kurt, toprağa verildi.

Malatya'ya bir tekstil fabrikasının makinesinin tamiri için giden Kurt, depreme kaldığı otelde yakalandı.

Burada enkaz altında kalan Kurt'un cansız bedeni dün ekiplerce çıkarıldı.

Yakınlarının Malatya'dan aldığı Kurt'un cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

Şehitlik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurt, defnedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.