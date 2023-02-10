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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de deprem bölgesi için lavabo ve tuvalet üretiliyor

AA

Düzce'de deprem bölgesi için lavabo ve tuvalet üretiliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye tarafından, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere gönderilmek üzere lavabo ve tuvalet üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından olan lavabo ve tuvalet üretimine başlandı.

Lavabo ve tuvaletlerin üretimi için doğrama, birleştirme, boyama, kapı montajı ve elektrik aksamlarının bağlanması için 12 kişilik ekip oluşturuldu.

Kadın ve erkek olmak üzere 10 çift (20 adet) lavabo ve tuvalet üretimi devam ediyor.

Belediyenin öz kaynaklarıyla sıfırdan üretim yapıldığı aktarılan açıklamada, "Şu anda arkadaşlarımız zamanla yarışarak çalışıyor. Oradaki kardeşlerimizin durumunu en iyi anlayan illerden biriyiz. İnşallah bir nebze olsun yaralarını sarmaya yardımcı oluruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Akçakoca Belediyesi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek için 40 gönüllüden oluşan bir ekip, ambulans, cenaze aracı ve elektrik ustası yolladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yardım araçları Hatay ve Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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