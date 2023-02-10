Düzce'de deprem acısını yaşayan simitçi tezgahını depremzedeler için açıyor

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER / SEFER DEMİR - Düzce'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 12 Kasım Düzce depremlerinin acısını yaşayan simitçi Resul Kurt, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için 4 günlük gelirini Türk Kızılaya bağışladı.

Kaynaşlı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Kurt, geçimini 14 yıldır pazar yerinde simit satarak temin ediyor.

Yaklaşık 24 yıl önceki Marmara ve Düzce depremleri ile kentte 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremi yaşayan Kurt, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen "asrın felaketi"nin ardından gelirini bölgeye göndermeye karar verdi.

Tezgahının önüne "Ürünlerde fiyat yoktur. Kâr bedeli depremzede kardeşlerimiz için" yazısı koyan Kurt, simit satışından günlük ortalama 400 lira kar sağladı.

Kurt, depremlerin meydana geldiği pazartesiden bu yana simit satışından elde ettiği geliri, Türk Kızılay Düzce Şubesine teslim etti.

Desteğini iki hafta sürdürmeyi planlayan Kurt'un örnek davranışı, vatandaşların ve esnafın takdirini topladı.

- "Türkiye'nin her yerinde büyük bir seferberlik var"

Resul Kurt, AA muhabirine, simit için fiyat belirlemediğini belirterek vatandaşların para üstü almadan alışveriş yaptığını, birlik ve beraberlik örneği yaşandığını söyledi.

Deprem acısını yaşadığını, yakınları ve arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Kurt, "1999'da bu acıyı yaşadık. Rabb'im bu acıyı bir daha göstermesin. Türkiye'nin her yerinde büyük bir seferberlik var. Ben bile anlatırken tuhaf oluyorum." dedi.

Kurt, televizyonda deprem görüntülerini izledikçe 1999'da yaşadıklarını hatırladığını dile getirerek "Bu acı tarif edilemez. Ben de bir karar aldım. Gelirlerimin kârının hepsini afetzede kardeşlerime bağışlayacağım. Elimden gelen bu, keşke daha çok şey yapabilsem. Kendi çapımda yapabildiğim bu. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

- "İçimiz parça parça"

Kaynaşlı'da yaşayan ve bazı yakınlarını 1999 depreminde kaybeden Mehmet Çavuş ise kendilerinin de aynı acıyı yaşadığını söyledi.

Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Çavuş, "Aynı duyguları biz de yaşadık. Biz de canıgönülden seferber olduk." dedi.

Yakından tanıdığı Resul Kurt'un hassas olduğunu bildiğini aktaran Çavuş, "Resul kardeşimizi tebrik ediyorum, önderlik yapmış oluyor aynı zamanda. Allah'ım birine bin versin inşallah. İçimiz parça parça, konuşamıyoruz, doluyuz. Enkaz altında hâlâ insanların olduğu haberleri geliyor. Allah yardımcıları olsun. Tez zamanda sağ salim çıkarlar inşallah. Devletimiz orada canla başla çalışıyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Sevim Sarı da deprem bölgesinde olanların acısını en iyi kendilerinin anlayacağını dile getirerek "Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Onları şu anda en iyi biz anlarız. Onun için ne lazımsa yapmak istiyoruz. Bizi götürseler gideceğiz. Ben de katkıda bulunmaya çalıştım, az oldu ama bu kadarına gücüm yetiyor." şeklinde konuştu.

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