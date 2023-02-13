Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan gönüllüler afetzedelerin yardımına koştu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 1999 yılında 17 Ağustos Marmara ile 12 Kasım Düzce depremlerini yaşayan gönüllüler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Birçoğu enkaz altında kalan ve yardıma gelen ekiplerce hayata tutunan, bazıları da depremde yakınını kaybeden gönüllüler, 11 yıl önce "hayat kurtarma" düşüncesiyle Düzce Arama ve Kurtarma Derneğini (DAKE) kurdu.

Profesyonel ekiplerden afet eğitimi alan dernek üyeleri, çoğunlukla itfaiye, belediye gibi kurumların çalışanlarından oluşuyor.

İzmir ve Elazığ depremleri ile sel felaketlerinde görev alan gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD koordinesinde bölgeye hareket etti. 30 kişilik DAKE ekibi, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmalarını Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde sürdüren ekipler, bugüne kadar 32 kişinin enkazdan çıkarılmasında görev aldı.

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