Düzce'den deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Depremzedeler için 10 bin TL deprem yardımı yapılacak!

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DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye tarafından "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere üretilen lavabo, tuvalet ve sobalar yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda, belediye kendi bünyesinde bulunan atölyelerde üretilen lavabo, tuvalet ve varil sobaları deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, bölgenin ihtiyaçlarına göre üretim yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar bölgeye 40 tır yolladıklarını aktaran Özlü, kendisinin de afet bölgesine gideceğini kaydetti.

Akçakoca ilçesinde ise belediyede itfaiye eri olarak çalışan Abdurrahman Alev, deprem bölgesinden gelen 10 kişilik aileye bir aylık maaşını bağışladı.

Gölyaka ilçesinde ise bir işletme sahibi bir günlük kazancı olan 55 bin lirayı depremzedelere gönderdi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sarıdere köyünde yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Sait Gülbahar, kumbarasında biriktirdiği paraları Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

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