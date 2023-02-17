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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İngilizce öğretmeni, kendisini kurtaran itfaiye ekibini unutmadı

AA

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İngilizce öğretmeni, kendisini kurtaran itfaiye ekibini unutmadı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan apartmanın enkazından 102. saatte çıkarılan İngilizce öğretmeni Mahmut Sami Şahin, kendisini kurtarmak için yoğun çaba harcayan Düzce itfaiye ekibini unutmadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Elbistan ilçesinde bulunan İngilizce öğretmeni Şahin, Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'ndeki 7 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yakınlarını arayarak binanın 3. katında kaldığını haber veren 33 yaşındaki Şahin'i kurtarmak için çalışma başlattı.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden itfaiye erlerinden oluşan ekip, 25 saatlik çalışma sonucu depremin 102. saatinde öğretmeni yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Bu süre zarfında itfaiye erleriyle sohbet ederek onları tanıma imkanı bulan Şahin, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden cep telefonuyla görüntülü arayarak, ekipteki her bir kurtarıcıya ayrı ayrı teşekkür etti.

Duygulu anların yaşandığı görüşmede Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle enkaz altında konuşunca enerjiniz bana geçti. Kimsede umut yoktu çok fazla. Ben de ses alamamıştım. Enkaz altındayken sesinizi duydum. O sesi alınca da iyice güven geldi. 'Bu adamlar gerçekten işi iyi bilen adamlar.' dedim. Allah razı olsun. Sizler olmasaydınız ben enkaz altında çok sıkıntıdaydım. Ben de sizin gibi gönüllü olacağım. Keşke çabucak iyileşip sizlere katılabilseydim."

- "Herkese enkaz altında yaptıklarını anlat"

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yaralı depremzede Şahin'in, kurtarılmayı beklerken gösterdiği sabırlı yaklaşımın herkese örnek olduğunu söyledi.

İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat da Şahin'e uzun süren kurtarma çalışması sırasındaki metaneti için teşekkür etti.

Böylece kendilerine destek verdiğine ve çalışmanın başarıya ulaştığına dikkati çeken Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkese enkaz altında yaptıklarını anlat. Metanetli olup orada akıllı davranmak lazım. İki gün telefonunun şarjı bitmesin diye kapalı tutmuşsun. Avcılığından kaynaklı afet tecrübelerini kullandın. Üçüncü gün telefonunu açarak iletişim sağladın. Senin gibi bilinçli olmak çok zor. Başımızın tacısın. Bir an önce iyileş ve aramıza katıl. Ekibin içindesin artık. Gönüllü olarak ekibe aldık seni."

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