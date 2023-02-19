Düzce'de minik Öykü kumbarasını, Huri teyze emekli maaşını depremzedelere bağışladı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de her yaştan ve uyruktan yardımsever, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yardımlarını göndermeyi sürdürüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşındaki Öykü Göksu, ailesinin yardımıyla kumbarasında biriktirdiği 450 lirayı deprem bölgesindeki yaşıtlarına ayakkabı alınması için bağışladı.

Yetkililerin teşekkür ederek sarıldığı minik Öykü, sembolik olarak bağış makbuzuna da imza attı.

Şubeye gelen 87 yaşındaki Huri İlhan da bir aylık emekli maaşını, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yetkililere verdi.

Kentte yaşayan Afganistan uyruklu 8 genç, 1 haftalık yevmiyelerini afetzedelere gönderilmek üzere bağışladı.

Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, yardımseverlerle bağış sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.



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