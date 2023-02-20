Düzce'de deprem bölgesinden gelen 202 öğrenciye "psikodestek" sağlanacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen aranın ardından 202 depremzede öğrenci, yeni okullarında eğitim öğretime başladı.

Deprem sonrası kente gelen 3 bin 272 kişiden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 202 öğrenci eğitim öğretim hayatına yeni okullarında devam edecek.

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık eğitimi alan 162 öğretmen ise depremzede öğrencilere psikodestek vererek, yeni okullarına alışmalarını ve arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhuriyet İlkokulu'na başlayan depremzede öğrencilere hediye takdim etti.

Kırbaç, AA muhabirine, deprem bölgesinden gelen öğrencilerle ilgili planlamaların yapıldığını söyledi.

Depremzede öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) anasınıfı açtıklarını belirten Kırbaç "Kentte 3 bin 272 misafirimiz var. Deprem bölgelerinden gelen ailelerimizden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 202 öğrencimiz var. KYK'da kalan öğrencilerimize ücretsiz şekilde taşımalı olarak hizmet veriyoruz. Geçen hafta KYK'da da bir anasınıfı açtık." dedi.

- 162 öğretmene eğitim verildi

Deprem psikolojisini öğrencilerin hızlıca atlatabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kırbaç, şöyle konuştu:

"23 Kasım 2022'de Düzce'de yaşadığımız depremin ardından öğrencilerle ilgili bir süreç yaşamıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın Psikolojik Rehberlik ve Danışma öğretmenleri var. Bizim de 162 öğretmenimiz bu manada deprem sonrasında psikodestek olarak eğitimlerini aldı. Bu konuda bir pratiğimiz var. Okullarımızdaki rehber öğretmenlerimiz deprem bölgesinden gelen öğrencilerimize okula yeniden başlangıç konusunda psikodestek verecek. Bu süreci gayet başarılı şekilde yürüteceğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet İlkokulu deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizin en yoğun olduğu okul. Okulumuza öğrencilerimizi taşımalı olarak sağlıyoruz."

Kırbaç, Bakanlığın depremzede öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağına değinerek, öğrencilerin yeni arkadaşları ve öğretmenlerine hızlıca alışarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Adıyaman'dan gelen Recep Tosun, kardeşi Hamza'nın 3. sınıfa gittiğini belirterek, "Adıyaman'dan 3 aile geldik. Sağ olsunlar belediyemiz yer ayarladı. Kalıcı Konutlar 1. Bölge'de, kardeşime de en yakın okul burasıydı. Komşularımızdan ve akrabalarımızdan vefat edenler var. Bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Evimiz 2 katlıydı, merdiven ve kolonlarda çatlaklar vardı. Çok şükür biz sağ çıktık oradan." ifadesini kullandı.

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