Düzce'den deprem bölgesine giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibi kente döndü

İltihaplı sivilce neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki çalışmalara destek için giden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibi, görevini tamamladı.

Merkez Antakya ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek için 20 personelle yola çıkan ekip, 10 günlük görev süresini tamamlayarak kente döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaptığı açıklamada, personeline teşekkür ederek, "Zor günlerde yük aldınız, rabbim de sizin yüklerinizi alsın. Güçlü kurumuz. Güçlü insanlarla nice daha büyük fedakarlıklarla hayırlı işler yapmayı nasip etsin rabbim bizlere. Her birinizle gurur duyuyor ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.