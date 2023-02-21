Yığılca'nın temel sorunları ve dernek faaliyetleri toplantıda görüşüldü

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DÜZCE (AA) - Kültür, turizm, dayanışma ve yardımlaşma dernekleri, Kocaeli'deki toplantıda bir araya geldi.

Kocaeli Yığılcalılar Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Yığılca'nın temel sorunları ve dernek faaliyetleri görüşüldü.



Koordinatörlüğünü ve organizasyonunu Yılmaz Yurtseven'in yaptığı toplantıda, derneklerin kendi bölgelerindeki gelişmelerle ilgili ortak kararlar alındı.



Yığılca'nın genel sorunlarına ilişkin il ve ilçe genelindeki bürokrat ile siyasilere yapılacak ziyaretlerle ilgili bir sonraki toplantıda heyet kurulmasına ve ziyaret planı oluşturulmasına karar verildi.



Toplantıya, Kocaeli Yığılcalılar Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş, Yığılca Kültür Turizm Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Alkan, Karadeniz Ereğli Yığılca Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlyas Yıldırım, Bolu Yığılcalılar Derneği Başkanı Zeki Şahin, Gebze Çayırova Darıca Dilovası Düzceliler Derneği Başkanı Durmuş Yağcı, Körfez Düzceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fettah Gürbüz, Düzce Yığılca Eğitim Kültür Dayanışma ve İnsani Yardım Derneği yönetimi adına Ahmet Kuşcu ve Yunus Akkan katıldı.



Dernekler arasında gerçekleştirilecek bir sonraki toplantı, 19 Mart'ta Gebze Çayırova Darıca Dilovası Düzceliler Derneği ev sahipliğinde Gebze'de yapılacak.



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