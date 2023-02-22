Deprem bölgesinden gelen 114 kişi Düzce'de KYK yurduna yerleştirildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 114 depremzede, Düzce'deki Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken birçok depremzedeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınma imkanı sağlanıyor.

Ankara'dan ve farklı noktalardan otobüsle Düzce'ye getirilen 114 depremzede daha Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Kentte yeni gelenlerle birlikte 3 bin 207'si yakınlarının yanında, 70'i öğretmenevlerinde, 508'i KYK yurtlarında, 67'si oteller ve apartlarda olmak üzere toplamda 3 bin 852 depremzede misafir ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.