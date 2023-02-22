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Düzce'de yurtlarda kalan depremzedeler karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe iletiyor

AA

Düzce'de yurtlarda kalan depremzedeler karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe iletiyor

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Düzce'ye gelerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedeler, karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe aktarıyor.

Depremzedelerin ihtiyaç ve isteklerini Valiliğe doğrudan iletebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yurtların farklı noktalarına karekod sistemi kuruldu.

Cep telefonu kamerasından karekodu okutan depremzedeler, ekranda çıkan "Düzce Valiliği Misafir İstek Talep Formuna" bilgilerini girdikten sonra isteklerini yazabiliyor.

Uygulamayla depremzedelerin mağduriyet yaşamaması ve ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ise yurtlara yeni gelen depremzedelere karekod sistemini tanıtarak kullanmaları için yardımcı oluyor.

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