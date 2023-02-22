Düzce'de misafir edilen depremzede çocuklar, gönüllü oyun arkadaşlarıyla moral buluyor

Öncü depremden sonra ne zaman büyük deprem olur?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aileleriyle Düzce'ye gelen çocuklar, gönüllü abla ve ağabeyleriyle oynadıkları oyunlarla depremin olumsuz atmosferini geride bırakıyor.



Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzede aileler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunda konaklıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Malatya ve Hatay'dan gelen minik afetzedelere her gün çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Çuval ve yumurta taşıma yarışı, ip atlama, yapboz, futbol, voleybol, yüz boyama ve sinema gibi çok sayıda etkinlikle çocukların güzel zaman geçirmesini sağlayan gönüllüler de endişeleri unutturup yüzleri güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Yeni okulumu sevdim"

Malatya'dan gelen 12 yaşındaki depremzede Ayşenur Yaylacı, AA muhabirine, kendilerine eşlik eden büyükleriyle güzel vakit geçirip eğlendiğini söyledi.

Burada yeni okuluna başladığını anlatan Yaylacı, "Malatya'da deprem olduğu için buraya geldik. Okula da başladım. Yeni okulumu sevdim. Sınıftakilerle de arkadaş olduk. Derslerimi yapıyorum, yemek yiyorum ve arkadaşlarımla oynuyorum." diye konuştu.

Yaylacı, her gün top, tenis, saklambaç ve yakalamaca gibi oyunlar oynadıklarını belirterek, "Şu anda eğleniyorum ve güzel vakit geçiriyorum." dedi.

Hataylı afetzede 8 yaşındaki Emircan İlban da futbol, basketbol, ip çekme ve yapboz gibi oyunlar oynadığını, yeni arkadaşlar edindiğini aktardı.

Okuldan gelince ödevlerini yaptığını ve yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını dile getiren 8 yaşındaki Muhammet İlban, şunları kaydetti:

"Futbol, ip çekmece ve ip atlama oynuyorum. Okula gidip geliyorum ve ödevlerimi yapıyorum. Yeni arkadaşlarımı da tanıdım. Okuldan sonra gelip burada oyun oynuyorum."

4. sınıfa giden Ayşegül Balo, çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini ifade etti.





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