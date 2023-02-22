Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Beyciler Mahallesi'ndeki evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza malzemesi, sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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