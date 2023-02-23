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Seramik sanatçısı çömlek tezgahını depremzedelere destek için açtı

AA

Seramik sanatçısı çömlek tezgahını depremzedelere destek için açtı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çömlek tezgahını vatandaşların kullanımına açan seramik sanatçısı Beyza Anakan, elde edeceği geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan konteyner kurulum kampanyasına bağışlayacak.

Kadın Emeği Merkezi'nde seramik atölyesi bulunan 25 yaşındaki Anakan, depremzedeler için Valilik önderliğinde kentteki bazı STK'lerin desteğiyle başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmaya karar verdi.

Anakan, bastırdığı broşürleri kentin farklı noktalarına asarak ve sosyal medyadan paylaşım yaparak kampanyaya destek verdiğini duyurdu.

Çömlek tezgahını vatandaşların kullanımına açan Anakan, gelenlerden ekstra bir ücret talebinde bulunmayarak sadece bağış için belirlediği 100 lira alıyor.

Anakan, müşterilerinin yaptığı çömlekleri bağışa katkıda bulundukları için kendilerine hediye ediyor.

- "Süreç uzun, yardımların sürekliliği gerekiyor"

Beyza Anakan, AA muhabirine, kampanyayı duyunca destek olmaya karar verdiğini söyledi.

Bağış tutarı karşılığında gelen vatandaşlara çömlek yaptırdığını aktaran Anakan, "Bireysel olarak ne yapabilirim diye düşündüm çünkü süreç uzun, yardımların sürekliliği gerekiyor. Vatandaşların buraya gelip ücret karşılığında seramik yapmasını ve geliri konteyner yapımında kullanılması için bağışlayabilirim diye düşündüm." diye konuştu.

Anakan, yoğun talep aldığını dile getirerek, "Herkesi uygun bir şekilde almaya çalışıyoruz. Bağış tutarımızı 100 lira olarak belirledik. Buraya gelerek bağışımıza katkı verenlerden hiç kimse 100 lira bırakıp gitmedi, hep daha çok bıraktılar." dedi.

Kampanyaya destek veren Selim Akbaş da depremzedelere katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

Akbaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşadığını anlatan Akbaş, "Yaptığımız bağışların katkısı olacaksa ne mutlu bize. 17 Ağustos Marmara depreminde göçük altında kaldım. Oradaki insanların psikolojisini anlıyorum. Ben de dünya bitti sanmıştım ama öyle olmadı, hayat devam etti. İnsanoğlu yaşadıkça hayat devam ediyor ama acılarımız tabii ki de içimizde." ifadelerini kullandı.


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