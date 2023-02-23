Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, "Tek Yürek Kampanyası"na bağış şartıyla uzlaştı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DÜZCE (AA) - Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetiyle görülen dosyanın tarafları arasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremzedeler yararına başlattığı "Tek Yürek Kampanyası"na bağış koşuluyla uzlaşma sağlandı.



Kentte yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.

Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.





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