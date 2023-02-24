Düzce Ovası sisle kaplandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DÜZCE (AA) - Düzce Ovası sise büründü.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah saatlerinde sis bastırdı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde de sis etkisini gösterdi.

Karayolları ekipleri, trafik işaretçileriyle sürücülerin kontrollü seyretmesini sağlıyor.

Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, dronla havadan görüntülendi.





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