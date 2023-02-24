Düzce'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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DÜZCE (AA) - Düzce'de sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak.

Anıtpark Meydanı'nda Düzce Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Kent Konseyi, Kadın Meclisi, kadın dernekleri ve kooperatifleri üyeleri tarafından depremzedeler yararına 2 gün sürecek kermes düzenlendi.

Kermeste yöresel ürünler, yiyecek içecek, hediyelik eşya, el emeği ürünler ile oyuncak satan kadınlar, elde edilen geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD ve Türk Kızılaya aktaracak.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Zeliha Altıntaş, AA muhabirine, 40 sivil toplum kuruluşunun depremzedelere destek olmak için bir araya geldiğini söyledi.

Depremzedeler için kermes düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Altıntaş, el emeği ürünlerini depremzedeler için satışa sunduklarını, deprem bölgesine de giderek vatandaşlara destek olduklarını anlattı.

Altıntaş, kermese ilginin yoğun olduğunu sözlerine ekledi.

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