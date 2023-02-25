En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Talat T. idaresindeki 81 KA 595 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikameti Beyciler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte ilerleyen Ömer T'nin kullandığı 81 ABB 333 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Talat T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.