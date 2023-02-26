Düzce'den kısa kısa

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde umre için kutsal topraklara giden 40 kişilik kafile yola çıktı.

Yaklaşık 3 hafta sürecek umre programı nedeniyle belediye bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, aileleri ve yakınlarıyla vedalaşarak helallik aldı.



- Yığılca'da muhtarlara yönelik "Aile Okulu" kursları başladı



Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Yığılca'daki muhtarlara yönelik "Aile Okulu" kursları başladı.

İlçeye bağlı 39 köy ve mahalle muhtarına, "Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık" ile "Ailede İlk Yardım ve Trafik Öğreniyorum" eğitimi de verilecek.

"Madde Bağımlılığı ve Farkındalık" ile "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele" yetişkin eğitimleri de rehber öğretmenler tarafından muhtarlara öğretilecek.

Toplu mesajla bilgilendirilecek muhtarlara diğer kurs ve eğitimler hakkında bilgi verildi.

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