DÜZCE (AA) - Düzce'de kentsel dönüşümün merkezde uygulanması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin dört bir yanında devam eden konut stokunun yenilenmesi çalışmalarını merkeze yaymak üzere önemli bir adım attı.



Şehir merkezinin en işlek noktalarından biri olan Gaziantep Caddesi esnafıyla bir araya gelen Özlü, kentsel dönüşümün merkezde uygulanması için çalışma başlattı.

İlk esnaf toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu ile İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın da hazır bulunurken hak sahiplerine belirlenen noktalara ilişkin yapılan teknik çalışmalar aktarıldı.



Esnafın da yenileme çalışmalarının hızla başlaması isteklerini iletmesi üzerine yapılan sunumda şehir merkezinde uygulanan imar yönetmeliği, yenileme sürecinin aşamaları hakkında bilgiler paylaşıldı.



Esnaf ve kurumların ortak görüşü ve kararıyla şehrin en işlek caddelerinden biri en kısa zamanda yeni ve sağlıklı yapılara kavuşacak.

- "Düzce'mizin tamamını depreme dayanıklı yapılarla donatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, Düzce'de konut stokunun yenilenmesi hususunda çalışmaların devam ettiğini ancak şehir merkezinde kalan eski yapıların da tehlike oluşturmaması adına yenilenmesi gerektiğini belirtti.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük üzüntüye neden olduğuna değinen Özlü, şunları kaydetti:



"Düzce'miz de deprem bölgesi ve bu konuda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenli yapılara kavuşmak için çalışmaya devam ediyoruz. En önemli nokta; şehir merkezinde kalan eski binaların yenilenmesi, sağlıklı birer yapı haline getirilmesidir. Bu konuda belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Merkezde imar yönetmeliğimiz zemin+3 kat ile sınırlı. Değerli esnafımız, hak sahipleriyle Gaziantep Caddesi için ne yapabiliriz konuştuk. Kendileriyle hazırladığımız teknik detayları paylaştık. Yönetmeliğe uygun olarak kat sınırı, yapı güvenliği ve donanımları konusunda mutabık kaldık, onlar da üzerine düşeni yapmak istiyor."



Özlü, şehrin hafızası olan bu noktalarda sosyal ve kültürel mirası koruyarak hareket edeceklerini vurgulayarak, "Kurumlar ve hak sahipleri arasında iş birliği görüşmelerimiz düzenli olarak diğer noktalar için de devam edecek. El birliği ile Düzce’mizin tamamını depreme dayanıklı yapılarla donatacağız. Bu konu en önemli gündemimizdir." ifadelerini kullandı.

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