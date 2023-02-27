Düzce'de üreticilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de üreticilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

AA

Düzce'de üreticilere mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı

Düzce (AA) - Düzce'de üreticiye yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri, kimlik numarasının son iki rakamına göre yatırılmaya başlandı.

Gümüşova Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı destek ödemelerinin çiftçilerin Ziraat Bankası Başak Kart hesaplarına tanımlandığı belirtildi.

Destek ödemelerinin deprem bölgesindeki illerde nakdi olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizin dışında kalan illerde ödemeler mazot ve gübre olarak yapılacak. Depremde hayatını kaybeden üreticilerimiz için yakınlarının müraacatı üzerine yakınlarına nakit olarak verilecek." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de kentsel dönüşümün merkezde uygulanması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Düzce'de kentsel dönüşümün merkezde uygulanması için ...
Düzce'ye gelen depremzedeler ulaşıma ücret ödemeyecek
YEREL HABERLER Düzce'ye gelen depremzedeler ulaşıma ücret ödemeyecek
Gölyaka Engelliler ve Dayanışma Derneğinde Kardüz yeniden başkan oldu
YEREL HABERLER Gölyaka Engelliler ve Dayanışma Derneğinde Kardüz ...
Yığılca'da cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL HABERLER Yığılca'da cadde ve sokaklar temizleniyor
Düzce'den kısa kısa
YEREL HABERLER Düzce'den kısa kısa
Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki ...
(Görüntülü)DÜZCE - MAKAS ATAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜZCE - MAKAS ATAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ ...
Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır ...
Sürücüsünün makas attığı otomobil, kamyonet ile refüje çarpıp ikiye bölündü
YEREL HABERLER Sürücüsünün makas attığı otomobil, kamyonet ile ...
Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor
YEREL HABERLER Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor
(Görüntülü) DÜZCE VALİLİĞİ DEPREMZEDELER İÇİN 2 FABRİKADA KONTEYNER ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE VALİLİĞİ DEPREMZEDELER İÇİN 2 ...
Düzce Valiliği depremzedeler için 2 fabrikada konteyner üretiyor
YEREL HABERLER Düzce Valiliği depremzedeler için 2 fabrikada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.