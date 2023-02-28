Afet bölgesindeki çalışmalara katılan UKSAR ekibinden çocuklara deprem eğitimi

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DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalara katılan Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekibi, deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Düzce'de anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalara katılan UKSAR ekibi, 16 kişiyi yıkıntılar altından sağ çıkarmayı başardı.

Kente dönen ekip, deprem bilincinin oluşturulması amacıyla Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitici etkinlik gerçekleştirdi.

Depremi tanıtan ve sarsıntı anında neler yapılması gerektiğine ilişkin çocuklara bilgiler veren ekip, daha sonra öğrencilere eğitici film izletti.

Derneğin Başkan Yardımcısı Serkan Demirhan, AA muhabirine, 13 gün boyunca 16 vatandaşı enkazdan kurtardıklarını anlattı.

Bölgedeki herkesin özellikle de çocukların psikolojisinin etkilendiğine değinen Demirhan, "Okula gelirken bile tedirginler. Buradan hareketle okul müdürümüzün davetiyle buraya geldik. Çocuklara depremden korkulmaması gerektiğini anlattık. Deprem öncesinde ne gibi hazırlıklar yapacakları konusunda bilgilendirdik. Elimizden geldiği kadar çocukların bu psikolojiyi atması taraftarıyız." diye konuştu.

Demirhan, doğal afetler konusunda eğitimin çocuklardan başlaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim çocukluktan başlar. İlk önce çocukları eğitmek istiyoruz. Böyle durumlarda kesinlikle çök, kapan ve tutun çok önemli. Kaçmaya çalışmak hiç çözüm değil. Merdiven boşlukları ve geniş odalar çok tehlikeli. Olduğumuz yerde masa veya başka bir korunma malzemesi varsa yaşam üçgeni oluşturmak zorundayız."





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