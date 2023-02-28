Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin E.H. idaresindeki 41 ALB 675 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi, Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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