Emekli madenci, deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına Düzce'den katılan emekli madenci Dursun Altıntaş, binalarda mahsur kalan kedileri de kurtardı.



Düzce Hayvanları Koruma Derneğinin başkanlığını yapan Altıntaş, meslek hayatının yanı sıra 1999'da meydana gelen 17 Ağustos Gölcük ile 12 Kasım Düzce depremlerinde edindiği tecrübeyle Antakya'da depremzedelerin yardımına koştu.

Afetin ilk 5 günü Denizli Belediyesi itfaiyesi ve Macaristan arama kurtarma ekibiyle birçok enkaza giren Altıntaş, 10 kişinin yıkıntılar arasından sağ kurtarılmasına katkıda bulundu.

Evcil hayvanların ağır hasarlı binalarda mahsur kaldığı ihbarları üzerine yakın çevresinden sepetli kurtarma aracı temin eden Altıntaş, ev sahipleri ve güvenlik güçleri nezaretinde 18 kediyi kurtarıp sahiplerine teslim etti.

Bu kapsamda 40 evde arama çalışması gerçekleştiren Altıntaş, bakıcıları vefat etmiş ve soğuk hava şartları veya yetersiz beslenme nedeniyle bakımsız kalmış hayvanları da dernek üzerinden sahiplendirdi.

Çalışmalara 15 gün boyunca bilfiil destek veren Altıntaş, ayrıca deprem bölgesinde sahiplendiği kedileri evinde ve bahçesinde misafir ediyor.

Altıntaş, AA muhabirine, derneğin bölgedeki çalışmalarını Hayvan Hakları Federasyonu iş birliğiyle yürüttüklerini söyledi.

Sahada daha önce de kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu anlatan Altıntaş, 1999'daki depremde Macaristan ekibine katıldığını, 10 yıl da Zonguldak'ta maden ocağında çalıştığını belirtti.

Altıntaş, arama kurtarma alanında profesyonel eğitim aldığına değinerek, "Deprem olunca yardım etmek için bölgeye gittik. İlk 3 gün yoğun şekilde enkazda insan kurtarmaya çalıştık. Denizli arama kurtarma ekibine yardımcı olduk. Bir enkazdan anne ve kızını sağ çıkardık ama baba ve oğlu ölüydü. Çalıştığımız enkazda çok fazla hayatını kaybeden vardı. Madenci olduğumuz için ekipler bizden yardım istiyordu. Bu şekilde faydamız oldu." diye konuştu.

- "Çok korkmuş hayvanlar, binalarda köşelere pusmuştu"

Sarsıntılardan panikleyen vatandaşların hayvanlarını alamadan evlerinden çıktığını belirten Altıntaş, "Bir ara 200'e yakın ihbar vardı. Bizler de enkaz faaliyetlerinden hayvanların çıkarılamadığı binalarda kurtarma işlemine geçtik. 9 gün boyunca sahada hayvan kurtardık. İhbar gelen 40 binanın 18'inde kedi bulduk. Hepsini sahiplerine teslim ettik. Çok korkmuş hayvanlar, binalarda köşelere pusmuştu." ifadesini kullandı.

Altıntaş, özellikle Antakya'da yıkımın çok fazla olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Antakya çok kötüydü. Enkazların arasında kedi görüyorduk. Tehlikeli yerlerde geziniyorlardı. Biz hayvanları alıp ya bölgeden taşıyorduk ya da sahiplendirip başka illere naklini sağlıyorduk. Bu şekilde birçok hayvanın naklini sağladık. Deprem bölgesinden gelecek hayvanlara bakacak yer sıkıntımız yok. Bu konuda çağrı yaptık. Sadece dezavantajlı hayvanlar için geçerli. Diğerlerini almanın çok doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyoruz."





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