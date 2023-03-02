Düzce'de misafir edilen depremzede ailelere yardımlar sürüyor

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce'ye gelen vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor.
Türk Kızılay Düzce Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1354 depremzede aileye ihtiyaç listesi hazırlanarak gıda, giyim ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
11 bin 532 adet giyim malzemesi ve ayakkabıyı afetzedelere ulaştıran ekipler, bebek arabası, kavurma et, havlu ve battaniye gibi temel ihtiyaçların yanı sıra 150 adet gıda kolisi ve 200 paket hijyen setini de dağıttı.
Bu arada ailelerin başvuru yapmaları halinde ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.