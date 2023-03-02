Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Orhangazi ve Çavuşlar mahallelerinde düzenlenen operasyonda zanlılar F.G, A.D ve M.O. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15,2 gram metamfetamin, 118 gram bonzai, 9,4 gram esrar, 0,6 gram kokain, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2135 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelilerden temin gerçekleştiren 5 kişiye, uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.



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