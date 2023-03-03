Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

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DÜZCE/BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Düzce kesiminde Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Bolu kesiminde Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri uyardı.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda ikazda bulundu.

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