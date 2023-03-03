Gölyaka Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Metin Şirin seçildi

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DÜZCE (AA) - Gölyaka Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Metin Şirin getirildi.



Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gölyaka Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Metin Şirin yeniden seçildi.



Şirin, yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bunlara daha fazlasını ekleyerek ileriye taşıyacağını belirtti.



Yeni yönetim; Metin Şirin, Ahmet Demircan, Orhan Türkseven, Adnan Okşit, Ahmet Sakal, Serkan Atan, Yılmaz Şahin, Erdal Kandemir, Yüksel Demircan, Adnan Erol, Ahmet Altınışık, Basri Çevik, Hidayet Kökağaç, Hüseyin Yavuz, İsmail Sağlam ve Zafer Uzun'dan oluştu.

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