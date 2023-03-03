Düzce'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir iş yerinde çıkan ve bitişikteki ahıra sıçrayan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şıralık Mahallesi 5602 Sokak'ta bir ait oto yıkma dükkanında çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı.

İş yerindeki araçlar dışarı çıkarılırken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bu arada yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 3 kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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