Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde bir kişi ölü bulundu.



Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "kötü koku" ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi Fazıl Küçük Sokak'ta İsmail Yıldız'ın (71) yaşadığı eve gitti.

Kapıyı aralık gören ekipler, ev sahibinden ses alamayınca içeri girdi.

Çöp dolu evin bir odasında Yıldız'ı hareketsiz halde bulan belediye personeli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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