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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de kadınların ördüğü oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılıyor

AA

Düzce'de kadınların ördüğü oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesinin örgü kursunda eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) eğitim gören kursiyerler, afetzede çocuklar için oyuncak bebek örmeye başladı.

Kursiyer 15 kadın, ördükleri oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıyor.

- "Bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Düzce BELMEK Eğitim ve Meslek Kursları Koordinatörü İlknur Bahar, AA muhabirine, çocukların yüzlerini güldürmek için kursiyerlerin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Bahar, "Deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek ve deprem psikolojisini biraz olsun atlatmalarını sağlamak için kursiyerlerimiz 'Oyuncak örelim katkımız olsun.' dediler. Bir nebze de olsun onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Millet olarak yaşanan acıların hep birlikte atlatılacağını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Yelek, bebek, atkı ve bere gönderdi kursiyerlerimiz. Bir kursiyerimizin kızı yolladığımız ürünler arasına bir iletişim numarası yazmış. Yolladığımız ürünler için arayarak bizlere teşekkür ettiler. Biz de bu konuda duygulandık. Bizim acımız gerçekten çok büyük Türkiye olarak ama bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz güçlü bir milletiz."

- "Umarım mutlu olurlar"

Kursiyer Lale Ulusoy da Düzce'de depremi yaşadığı için afetzedelerin durumunu anladığını dile getirdi.

Oyuncaklarla çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini aktaran Ulusoy, "Deprem olur olmaz bölge için neler yapabiliriz diye sorguladık. Çocuklarımız bu durumdan daha fazla etkilendi. Büyükler her ne kadar üstesinden daha çabuk gelse de çocuklar o şekilde olmuyor. Bizler de oyuncak bebek yapmaya karar verdik. Umarım mutlu olurlar. " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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