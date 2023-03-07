Düzce Belediye Başkanı Özlü'den yapımı süren Melen Çevreyolu'nda inceleme

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yatırım programına alınan Melen Çevreyolu'ndaki çalışmaları inceledi.

Özlü, yaptığı açıklamada, ulaşım ağı bakımından önemli projenin, D-655 kara yolundaki Çamköy Kavşağı üzerinden yapılacak bağlantıyla Batı tarafındaki Hal Kavşağı arasında ulaşımı sağlayacağını bildirdi.



Akçakoca ve Kuzey'den Düzce üzerine, buradan Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a yönelen özellikle ağır tonajlı lojistik araçların şehir merkezine girmeden geçiş yapmasını sağlayacak bu yatırımın büyük önem taşıdığını aktaran Özlü, "Şu anda güzergahı belli olan yolun üzerinde planlanan 12 menfezden 9'u tamamlandı. Diğerlerinin yapımı devam ediyor." bilgisini paylaştı.



Düzce'nin lojistik geçiş güzergahındaki konumunun yol tamamlandığında daha da artacağını vurgulayan Özlü, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Özlü, kent merkezinin yapılacak yeni yolla ağır tonajlı araçlardan kurtulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu çalışma alanı Karayolları tarafından yürütülüyor, biz de yakından takip ediyoruz. Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Düzce lojistik geçiş güzergahı özelliğini daha da önemli hale getirecek. Hem şehir merkezimiz ağır tonajlı araç trafiğinden kurtulacak hem de ulaşım ağımız genişlemiş olacak. Bu da düzenli ve planlı şehirleşme çalışmalarına katkı sağlayacak. 'Biz işin özü çalışmak, çok çalışmak.' dedik, böyle yatırımlarımıza inşallah devam edeceğiz. Emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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