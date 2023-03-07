Düzce'de Türkiye Kick Boks Şampiyonasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

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DÜZCE (AA) - Türkiye Kick Boks Şampiyonasında dereceye giren sporculara, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hediye takdim edildi.

Şanlıurfa'da 22-29 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Ünzile Ak, Bediha Taçyıldız Türkiye Şampiyonu olurken, Ekrem Ahmet Aksan Türkiye üçüncüsü oldu.

Dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Gülay Ercan tarafından hediyeleri verildi.

Hediye takdimin ardından Ercan ve sporcular, toplu fotoğraf çektirdi.

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