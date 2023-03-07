Düzce Belediyesi mart ayı meclis toplantısının ilki gerçekleştirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi mart ayı meclis toplantısının birinci oturumu Hüdaver Gösterişli başkanlığında yapıldı.



Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 19 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Gösterişli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yapılan ve devam eden yardım çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Daha sonra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Düzce Belediyesi arasında "kardeş şehir" ilişkisi kurulması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Düzce'ye gelen depremzedelerin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılması, su aboneliği işlemlerinden depozito bedeli alınmaması, temizlik işleri müdürlüğüne ek ödenek aktarılması, norm kadro derece ve unvan değişiklikleri, Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışı görevlendirmeyle taşıt ve bitüm tankı alımı maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantı, imarla ilgili gündem maddelerinin görüşülüp komisyona havale edilmesiyle sona erdi.

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