Alt katlarında iş yeri bulunan binalarda yapı denetimi gerçekleştirildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde alt katlarında iş yeri bulunan binalar denetlendi.

Akçakoca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaların alt katlarındaki iş yerlerinde proje uygunluğu ile kolon ve kirşleri kontrol etti.

Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz kent genelinde alt katında işyeri bulunan binalarda inceleme başlattı. Proje uygunluğu denetlenen binalarda, kolon ve kirişlerde işlem yapılıp yapılmadığı inceleniyor." ifadesini kullandı.

Ekipler ayrıca inşası devam eden yapıların da projelere uygunluğuna yönelik denetimlerini sürdürüyor.







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