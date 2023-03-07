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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetzedeler ile kurtarma ekipleri arasında kopmayan bir bağ oluştu

AA

Afetzedeler ile kurtarma ekipleri arasında kopmayan bir bağ oluştu

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da çalışmalara katılan Düzce Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekibi, yakınlarını enkazdan kurtardıkları afetzedelerle iletişimini sürdürüyor.

Samandağ ilçesindeki faaliyetlerde ekip, yakınlarının kurtarılmasını beklerken enkaz başında tanıştıkları Güneş Kaptan ve Enver Kundra ile irtibatı kopartmadı. 1 yaşındaki yakını Ali ve ablası saatler sonra enkazdan çıkarılan üniversite öğrencisi Kaptan ve afetin ardından ailesiyle Muğla'da bir otele yerleşen Kundra, cep telefonuyla görüntülü konuştukları ekibe yeniden teşekkürlerini iletti.

Daha önce yaşamadıkları bir şeyi deneyimlediklerini belirten Kaptan, "Geçmeyen bazı şeyler var. Korku geçmiyor. Girdiğimiz veya çıktığımız yerlerdeki binaların güvenliğinden çok endişe ediyoruz. Her daim tetikte olmaya çalışıyoruz. Maalesef halen daha uyku problemlerimiz var. Gece uyuyamıyoruz." diye konuştu.

Kaptan, depreme ilişkin tedbir alma konusundan senaryolar çizdiklerini anlatarak, "Çaresizliği en üst düzeyde yaşarken, yardıma en çok ihtiyacımız olduğu anda sizleri karşımızda gördük. Bu bizim için çok kıymetli. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde ailemden 2 bireyi kurtarabildik. Hayatın başında olan 1 yaşındaki Ali ve ablasını kurtardık. Bu süreci daha da iyi yaşayabilirdik ama bizim için en büyük şans, sizlerin oradaki varlığıydı." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerine minnettar olduklarını dile getiren Kundra, "Başımızın üzerinde hepinizin tek tek yeri var. Geldiğiniz zaman telefon açmanız yeterli. İnşallah evlerimize geçip, iş yerlerimizi açtığımızda sizi daha farklı ortamda ağırlamak isteriz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Çıkardığınız bir taş parçası için bile size minnettarız." ifadesini kullandı.

- "Temel afet bilinci eğitimini almaları çok önemli"

UKSAR Başkanı Selçuk Özen, afet bölgesinde 16 vatandaşı kurtarmayı başardıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla AFAD koordinesinde 18 saat yolculuk sonrası afet bölgesine ulaştıklarını aktaran Özen, "Ekipmanlarımız geldiği an ekibi ikiye ayırdık ve enkazın altında sağ kalan vatandaşları çıkarmaya başladık. 16 vatandaşımızı canlı çıkardık." dedi.

Özen, Türkiye'nin deprem gerçeğinin bulunduğunu ve vatandaşların temel afet bilinci eğitimi almaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatay'daki vatandaşlar bu depremi ilk defa yaşadı. Bilinçsizlerdi. Temel afet bilinci eğitimini almaları çok önemli. Sivil toplum kuruluşları üzerinden okullarda veya kamu alanlarında temel afet bilinci eğitimi verilmesi gerekiyor. Aile içinde önce velilerin eğitimleri almalarını ve ardından çocuklarına aktarmalarını istiyoruz."

e-Devlet üzerinden eğitimlerin alınabileceğine dikkati çeken Özen, ne kadar çok gönüllü ekip olursa doğal afetlerde o kadar çok canın kurtulabileceğini sözlerine ekledi.

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