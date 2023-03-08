Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mert T. idaresindeki 67 ACY 223 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Aksu mevkisinde karşı şeritten gelen Rahmi T. idaresindeki 06 CTR 226 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Mert K. ve Ayhan T. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Mert T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.