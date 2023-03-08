Düzce'de depremzede kadınlara karanfil dağıtıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verildi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ve beraberindekiler, depremzede kadınlara ziyarette bulundu.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdunda kalan kadınlara karanfil takdim eden Kocaman, Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kocaman, kadınlara Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek, "Acılarını hafifletmek, yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için ekiplerimiz çalışıyor. Misafirlerimizin her türlü ihtiyacı kurumumuzun teminatı altındadır. Yeni bir hayata başlamaları için elimizden gelen her imkanı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.